"Jezděte opatrně, plantážníci!" Ve Snídani zazářila nová hvězdička

Nová moderátorská dvojice Snídaně s Novou Milan Peroutka a Nikola Čechová ve středu vyzpovídali hosta, a to malou holčičku Amirku, která se svou maminkou ukazovala výrobu velikonočních dekorací.

Poté, co si s dívkou moderátoři popovídali, byl na řadě s předpovědí počasí Petr Suchoň. Ten se rozhodl udělat výjimku a počasí neřekl sám. Pozval si k tomu totiž malou Amirku. "Rejžo, dejte nám to do jeřábu, protože dneska předpověď počasí historicky poprvé udělám tady s malou Pocahontas," začal Suchoň.

Dívenka byla statečná a šla za Petrem Suchoněm. Ten vždy řekl jednu větu, kterou po něm pak Amirka opakovala. "Kočičko pojď za mnou. Pojď se sem postavit a řekni: Vážení televizní diváci, dneska se můžete těšit na hodně sluníčka a naměříme až 17 °C," uvedli společně předpověď. Tu poté ukončili větou: "Basta fidli a šmidli šmidli." Tím všechny přítomné velmi pobavili.

Petr Suchoň s holčičkou však nepředpověděli jen počasí. Peroutka je totiž ještě poprosil, aby řekli i dopravní situaci. Na to Suchoň Amirce diktoval dál. "Řekni, že doprava houstne a jezděte opatrně, plantážníci," pověděl moderátor dívce, ta to po něm zopakovala.

Není to poprvé, co si pro diváky Petr Suchoň připravil něco vtipného. Poprvé zrýmoval předpověď počasí, pak se rozhodl zazpívat, přednesl básničku třeba k MDŽ nebo k zabijačkovému speciálu.